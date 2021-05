Perché i vaccini covid-19 potrebbero influire sulla fertilità (Di sabato 15 maggio 2021) Leggimi l’articolo Sorprendente somiglianza tra le sincitine umane e la proteina spike sars-cov-2: . by Roxana Bruno, Biochemistry PhD in Immunology. I vaccini covid-19 trasportano la proteina spike (S o “Spike”) del virus SARS-CoV-2 come presunto antigene per attivare la risposta immunitaria, che condivide un’elevata somiglianza genetica e proteica con due proteine umane, Sincitina-1 e Sincitina -2. Le sincitine umane sono il prodotto dell’espressione dei geni dell’involucro (Env) dei retrovirus endogeni umani (HERV): sono proteine che mediano la fusione tra le cellule e hanno proprietà immunosoppressive. Le sincitine sono espresse fisiologicamente durante la gravidanza: intervengono nello sviluppo della placenta, nel differenziamento dei trofoblasti, nell’impianto dell’embrione nell’utero materno e nell’immunosoppressione del sistema ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Leggimi l’articolo Sorprendente somiglianza tra le sincitine umane e la proteina spike sars-cov-2: . by Roxana Bruno, Biochemistry PhD in Immunology. I-19 trasportano la proteina spike (S o “Spike”) del virus SARS-CoV-2 come presunto antigene per attivare la risposta immunitaria, che condivide un’elevata somiglianza genetica e proteica con due proteine umane, Sincitina-1 e Sincitina -2. Le sincitine umane sono il prodotto dell’espressione dei geni dell’involucro (Env) dei retrovirus endogeni umani (HERV): sono proteine che mediano la fusione tra le cellule e hanno proprietà immunosoppressive. Le sincitine sono espresse fisiologicamente durante la gravidanza: intervengono nello sviluppo della placenta, nel differenziamento dei trofoblasti, nell’impianto dell’embrione nell’utero materno e nell’immunosoppressione del sistema ...

