La Juventus soffre e vince: Cuadrado sempre decisivo (Di sabato 15 maggio 2021) La Juventus vince il derby d’Italia contro l’Inter in una partita dalle mille facce e polemiche. Bianconeri in 10 dal 55?, tanti dubbi sulla gestione del Var La Juventus vince 3-2 dopo una partita dalle tante storie, contro un Inter spenta nel primo tempo e feroce nella ripresa. Calvarese e il Var si rendono protagonisti di tante decisioni controverse da una parte e dall’altra. La partita Pirlo lascia a sorpresa in panchina sia Dybala sia Morata, preferendo Kulusevski per una Juventus più di gamba. L’Inter scende in campo senza molta ferocia e lascia la gestione del match alla Vecchia Signora, che spreca la prima palla gol proprio con Kulusevski: lo svedese raccoglie in area una sponda dai Chiesa, ma calcia debolmente a due passi dalla porta, colpendo Skriniar. Rabiot permette alla ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) Lail derby d’Italia contro l’Inter in una partita dalle mille facce e polemiche. Bianconeri in 10 dal 55?, tanti dubbi sulla gestione del Var La3-2 dopo una partita dalle tante storie, contro un Inter spenta nel primo tempo e feroce nella ripresa. Calvarese e il Var si rendono protagonisti di tante decisioni controverse da una parte e dall’altra. La partita Pirlo lascia a sorpresa in panchina sia Dybala sia Morata, preferendo Kulusevski per unapiù di gamba. L’Inter scende in campo senza molta ferocia e lascia la gestione del match alla Vecchia Signora, che spreca la prima palla gol proprio con Kulusevski: lo svedese raccoglie in area una sponda dai Chiesa, ma calcia debolmente a due passi dalla porta, colpendo Skriniar. Rabiot permette alla ...

