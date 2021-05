Biglietti Atalanta-Juventus | finale Coppa Italia | come funziona? Quello che c’è da sapere

Advertising

Saranno 4 mila e 300 i primi fortunati che torneranno allo stadio in occasione della finale di Coppa Italia. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia giungeranno le tifoserie die Juventus, l'accesso sarà consentito solo ai soggetti che presenteranno la certificazione relativa all'avvenuta vaccinazione (doppia dose completa), o di guarigione dal virus, o di un ...saranno in vendita molto probabilmente da sabato (l'ufficializzazione avverrà nelle ... Le curve invece saranno aperte per i tifosi di Juventus e, che avranno a disposizione la ...La Juve darà la precedenza ai tifosi dei Fan Club, ai ragazzi con la Membership, al settore giovanile e alla rete Save The Children. L’Atalanta metterà in vendita libera i tagliandi da lunedì sulla pr ...Nel giorno di vigilia, martedì 18 maggio, Andrea Pirlo interviene in conferenza stampa dalle 18.30 al Mapei Stadium per presentare l’incontro alla stampa insieme ad un calciatore. Conferenza stampa Pi ...