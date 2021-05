Belen, arriva la reazione alle parole per nulla garbate di Michele Morrone (Di venerdì 14 maggio 2021) Gossip L’argentina reagisce alle parole dell’attore: il gesto della showgirl Pubblicato su 14 Maggio 2021 Dalla serie: fatti, non parole! Belen Rodriguez è passata alla controffensiva dopo le parole tutt’altro che da gentleman rilasciate dall’attore Michele Morrone sul suo conto. La star di 365 giorni, di recente, rispondendo alle domande Instagram dei followers, quando gli è stato chiesto se mai avesse pensato di tentare un approccio con la modella argentina, ha dato una risposta che ha fatto rizzare i capelli un po’ a tutti. “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te…e e un cu..0. Però magari, chi lo sa”. Così Morrone riferendosi alla Rodriguez. Naturalmente tale esternazione, che con il garbo ha ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Gossip L’argentina reagiscedell’attore: il gesto della showgirl Pubblicato su 14 Maggio 2021 Dalla serie: fatti, nonRodriguez è passata alla controffensiva dopo letutt’altro che da gentleman rilasciate dall’attoresul suo conto. La star di 365 giorni, di recente, rispondendodomande Instagram dei followers, quando gli è stato chiesto se mai avesse pensato di tentare un approccio con la modella argentina, ha dato una risposta che ha fatto rizzare i capelli un po’ a tutti. “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te…e e un cu..0. Però magari, chi lo sa”. Cosìriferendosi alla Rodriguez. Naturalmente tale esternazione, che con il garbo ha ...

