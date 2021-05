La corsa Champions, ecco la situazione (Di giovedì 13 maggio 2021) Con l'Inter campione già al sicuro da parecchie settimane, restano tre i posti per la prossima Champions League ancora da assegnare. Sono cinque le squadre che si giocano la volata nelle ultime due ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021) Con l'Inter campione già al sicuro da parecchie settimane, restano tre i posti per la prossimaLeague ancora da assegnare. Sono cinque le squadre che si giocano la volata nelle ultime due ...

Ultime Notizie dalla rete : corsa Champions La corsa Champions, ecco la situazione Ad Atalanta e Milan basta una vittoria per avere la certezza matematica della Champions in virtù del vantaggio sulla Juventus negli scontri diretti. Più delicata la posizione di Napoli e Juve, che se ...

Futuro Inter, torna l'ipotesi cessione: Suning tentenna ...di una Juventus a un passo dalla certezza della mancata qualificazione alla prossima Champions ... In corsa sono Bain Capital e Oaktree , ma quest'ultimo, secondo quanto riferito da 'Il Corriere dello ...

Corsa Champions: Atalanta e Milan, manca poco. Duello Juventus-Napoli. E la Lazio... - Sportmediaset Sport Mediaset Serie A, si chiude la 36ª giornata: il posticipo del giovedì La 36ª giornata di Serie A sta volgendo al termine. Il turno infrasettimanale di campionato ha visto vincenti tutte le big ancora in corsa per un posto in Champions League. Oltre ai successi ...

Da Torino: "Juve, vittoria quasi inconsapevole. Per il Sassuolo sembrava un allenamento" La Repubblica si sofferma sul successo della Juve in casa del Sassuolo. "Juve, vittoria quasi inconsapevole. Per il Sassuolo sembrava un allenamento" scrive nella sua analisi Emanuele Gamba. I biancon ...

