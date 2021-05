Tragedia in un’area di sosta del casertano, muore autista di Casalnuovo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tragedia nell’autogrill di Teano, camionista accusa malore e muore. L’uomo, 53 anni di Casalnuovo stava riposando nell’area di sosta, sull’autostrada A1 quando improvvisamente si è sentito male ed è deceduto sul colpo. Inutile l’intervento dei medici del 118. Teano/Casalnuovo, muore camionista per un malore Dramma nell’area di servizio di Teano Ovest la scorsa notte, lungo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021)nell’autogrill di Teano, camionista accusa malore e. L’uomo, 53 anni distava riposando nell’area di, sull’autostrada A1 quando improvvisamente si è sentito male ed è deceduto sul colpo. Inutile l’intervento dei medici del 118. Teano/camionista per un malore Dramma nell’area di servizio di Teano Ovest la scorsa notte, lungo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

merlinoontheweb : @DocThomas Ti dirò, meglio un linguaggio figurativo che parole per far vedere come la tragedia richiede la contempo… - lucio22673283 : RT @Tg1Rai: Nuova tragedia dell'#immigrazione. Secondo la Mezzaluna libica almeno 50 persone sono annegate al largo delle coste libiche nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia un’area Tragedia nel napoletano. Uomo chiama la polizia :” Ho ucciso mia sorella” Minformo