Doc – Nelle tue mani, anticipazioni: addii inaspettati e nuovi arrivi (Di mercoledì 12 maggio 2021) addii inaspettati e nuovi arrivi: la prossima stagione di Doc – Nelle tue mani sarà ricca di colpi di scena. La fiction con Luca Argentero andrà in onda nei primi mesi del 2022, nel frattempo sono già iniziate le riprese. Gli interni verranno girati a Roma, le scene esterne invece a Milano, la città in cui è ambientata la serie tv. Nelle nuove puntate vedremo il dottor Andrea Fanti alle prese con nuovi casi, ma soprattutto con il Coronavirus. Come anticipato dagli sceneggiatori di Doc – Nelle tue mani infatti nella fiction verrà trattato l’attualissimo tema della pandemia. “Fanti – hanno spiegato al Corriere della Sera -, da ultima ruota del carro dove era stato confinato, accetterà la sfida di tornare a fare il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 maggio 2021): la prossima stagione di Doc –tuesarà ricca di colpi di scena. La fiction con Luca Argentero andrà in onda nei primi mesi del 2022, nel frattempo sono già iniziate le riprese. Gli interni verranno girati a Roma, le scene esterne invece a Milano, la città in cui è ambientata la serie tv.nuove puntate vedremo il dottor Andrea Fanti alle prese concasi, ma soprattutto con il Coronavirus. Come anticipato dagli sceneggiatori di Doc –tueinfatti nella fiction verrà trattato l’attualissimo tema della pandemia. “Fanti – hanno spiegato al Corriere della Sera -, da ultima ruota del carro dove era stato confinato, accetterà la sfida di tornare a fare il ...

Advertising

infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2: Giusy Buscemi nel cast e “uscite clamorose” - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2, anticipazioni: nuovi ingressi e addii inaspettati - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2, anticipazioni: new entry e clamorosi addii - zazoomblog : DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) - #NELLE #MANI: #TRAGEDIE #ENTRY #NELLA - _Valealizzi_ : RT @bubinoblog: DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) -