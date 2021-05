Il bollettino di oggi | 6 946 nuovi contagi | 251 morti e tasso di positività al 2 | 4%

(Di martedì 11 maggio 2021) Si registra una brusca diminuzione dei ricoverati in terapia intensiva (102 in meno), mentre sono 490 i letti che si liberano negli altri reparti

- FrancescaScag17 : La devastante riapertura delle scuole... Grazie Draghi Grazie Figliuolo - pborghilivorno : #Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 11 maggio: 6.946 nuovi casi e 251 morti

Tempo di Lettura: 1 minuto CAMPANIA . Questo ildi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.109 (*) di cui Asintomatici: 772 (*) Sintomatici: 337 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai ...I guariti invece sono 3.636.089(+16.503) per un totale di 4.123.230 casi: questi i dati completi resi notinelsull' epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 14.937 ( ...Sono 79 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo, secondo la tabella del bollettino di oggi, 11 maggio. Registrati inoltre altri 9 morti. Complessivamente sono 72.649 i casi positivi al Covid 19 ...(Adnkronos) - Sono 788 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 11 maggio, della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 30 morti, che portano a 33.235 ...