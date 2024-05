Roberto Scaini di Medici senza Frontiere | Rafah è l’inferno

Gaza, roberto scaini di Msf: «Più volte ho dovuto abbassare gli occhi» - Responsabile medico per Medici Senza Frontiere, roberto scaini è da pochi giorni rientrato in Italia dopo essere stato in missione nella Striscia di Gaza. La nostra intervista ...

Continua a leggere>>

Puppy yoga a Bologna: «Gli esercizi in compagnia di cuccioli di cane» - L'attività «importata» da due ragazzi, 18 e 19 anni, dopo un viaggio a Londra:«Benefici per uomo e cuccioli. In futuro corsi per persone con disabilità». Un'indagine inglese: non giova agli animali ...

Continua a leggere>>

Sirbu e scaini conquistano la “Santissima” - Le Prealpi Bellunesi e una splendida giornata di sole hanno fatto da cornice, domenica 14 aprile, alla terza edizione della “Santissima”, gara di corsa in montagna organizzata da BellunoAtletica in co ...

Continua a leggere>>