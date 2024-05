Perché serve il salario minimo - Turco M5s | “Governo vigliacco verso 4 milioni di lavoratori poveri”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 1 maggio 2024) M5s, Pd e Avs hanno depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per istituire illegale in Italia. Mario, senatore e vicepresidente Cinque Stelle, commenta con Fanpage: "C'è un bisogno impellente: stabilire una volta per tutte il confine tra lavoro e sfruttamento".