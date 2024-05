Calciomercato Milan - sfuma Guido Rodriguez | resterà il Liga Ecco dove

(Di mercoledì 1 maggio 2024), centrocampista accostato ai rossoneri, lascerà il Betis Siviglia macomunque nellaIlin questo momento è impegnato in una scelta importante: quella del nuovo allenatore. Dopo aver preso la decisione di dire addio a Stefano Pioli al termine della stagione, la società sta lavorando alla ricerca del nuovo allenatore. Ma anche in questa situazione, la dirigenza deve pensare anche alle strategie per la prossima sessione di. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi nomi accostati al. Per il centrocampo, uno di questi nomi era quello didel Betis Siviglia. Il classe è un mediano roccioso che dà il meglio di sé davanti ...

Nicola Berti , ex centrocampista dell’Inter (1988-1998), ha rilasciato un’intervista a “Libero” in cui anticipa il derby Scudetto di questa sera contro il Milan , che se vinto, darebbe la certezza artimetica dello Scudetto al club nerazzurro. Di seguito vi proponiamo la frecciata rivolta ai cugini ... Continua a leggere>>

Un guru per ritrovare il sorriso. Thiago Motta, il milan sfida la Juve. E’ Conte il sogno di tutte le big - I tifosi del Diavolo “bocciano“ Lopetegui per il dopo Pioli, si fa spazio anche l’idea De Zerbi . Antonio torna, e non c’è solo il Napoli: la sua fama di vincente irresistibile per chi insegue l’Inter ...

Continua a leggere>>

guido Rodriguez, niente milan: è praticamente fatta con questa squadra ULTIME - Non sarà, con molte probabilità, il milan la prossima squadra di guido Rodriguez. Il centrocampista del Betis, che era stato accostato anche al mercato milan, sceglierà il Barcellona. Come riportato ...

Continua a leggere>>

Il duello per il secondo posto: Juventus contro milan - La lotta per il secondo posto nel campionato italiano di calcio è in pieno svolgimento. L'Inter ha già conquistato lo scudetto, lasciando Juventus e milan a contendersi la seconda posizione. La sfida ...

Continua a leggere>>