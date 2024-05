F1 | Ayrton Senna - trent’anni fa la morte a Imola

Sono passati trent' anni dalla scomparsa di Ayrton Senna . Una leggenda, come da sempre viene definito il campione di San Paolo che perse la vita a seguito di un incidente a Imola, alla curva del Tamburello, il primo maggio del 1994. Talento puro, campione amatissimo non solo nel suo Brasile, fuori e ... Continua a leggere>>

Eccoci qua caro Ayrton . Sono già passati 30 Anni . Chi scrive quel giorno era lì, non al Tamburello, ma alle Acque Minerali. Chi con me era lì quel giorno, ricorda una cosa su tutte. Il silenzio assordante nei minuti immediatamente dopo l'impatto che ti ha portato via. Le notizie che arrivano sul ...

Mercoledì 1 aprile, trent'anni dalla morte di Ayrton Senna, trent'anni da quel drammatico weekend di Imola in cui il brasiliano perse la vita. Il tutto dopo la morte di Roland Ratzenberger in qualifica e il terrificante incidente il venerdì di Rubens Barrichello, che finì in coma e si salvò per ...

