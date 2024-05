1 maggio 2024 | supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa dei lavoratori Info e orari

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il 1è come da tradizione ladei. Un giorno festivo molto sentito, nel quale si celebra il lavoro e la sua importanza, per chi ce l’ha, per chi lo ha perso e per chi lo sta cercando. Per molti può essere anche un’occasione per fare ponte, visto che nelcade di mercoledì, per cui con solo due giorni di ferie si può fare quasi un’intera settimana fuori. Molti approfitteranno quindi per fare un viaggio. Qualisonooggi, 1del Lavoro e dei? Molte catene decidono di rimanere chiuse per rispettare il giorno festivo e concedere un po’ di riposo ai propri dipendenti. Questo vale ad esempio come da tradizione per Coop, pur ...