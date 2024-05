Re Carlo III | il suo giardiniere ne svela i segreti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Se la regina Elisabetta II era appassionata dei suoi cavalli e dei suoi adorabili corgi, suo figlio, reIII, ha rivelato più di una volta il suo amore per la flora. Sin dalla sua ascesa al trono, infatti, il Sovrano ha prestato pochissima attenzione alle ricche scuderie del Palazzo, delle quali ha messo in vendita alcuni esemplari. Oltre ad essere attento alla tematica ambientale, invece, il Re è anche un appassionato di botanica e cura delle piante. Stando alle informazioni confermate negli anni in diverse occasioni e da più fonti, reIII avrebbe una vera e propria passione per il verde. In passato, infatti, lo stesso Re non ha esitato a rivelare che era solito parlare con le sue piante. In un’intervista concessa alla BBC nel 2010 aveva anche commentato questa abitudine, dichiarando: “Ottima terapia!”. Tuttavia, non sono solo le parole del ...