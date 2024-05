Marco Ballotta | “Da calciatore amici falsi e pericolosi Se non sprechi soldi puoi vivere di rendita”

(Di mercoledì 1 maggio 2024)oggi ha 60 anni ed è rimasto nel mondo del calcio. Nell’intervista a Fanpage.it ripercorre tutti gli aspetti della sua carriera al fianco di calciatori e allenatori (come Asprilla, Inzaghi, Mihajlovic, Mancini e Ancelotti) e della quotidianità che cambia quando tutto finisce.

Marco Ballotta ci ha raccontato la sfida di stasera quando negli ottavi di finale di Champions si giocherà Bayern Monaco Lazio. L’ex portiere dei biancocelesti ha analizzato in maniera lucida un match complicato che vedrà la squadra di Maurizio Sarri partire con un gol di vantaggio realizzato ... Continua a leggere>>

3 aprile : Marco Ballotta ed altre ricorrenze Ha vinto tanto in carriera, anche come portiere di riserva. Vari titoli vinti da numero uno del Parma e altri da dodicesimo della Lazio. Ma c’era lui tra i pali biancocelesti a Torino il 1° aprile 2000, quando la squadra di Eriksson ridusse a tre punti ... Continua a leggere>>

Il primo maggio. I Veterani in campo per la Bulgarelli Cup - Il primo maggio a Portonovo di Medicina si terrà la 'Bulgarelli Cup' in onore dell'icona del Bologna. Evento che celebra il calcio e riunisce vecchie glorie e giovani talenti.

Continua a leggere>>