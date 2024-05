Altro che siccità - neve e piogge al Nord e invasi pieni Energi - produzione da record | calano pure i prezzi

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Il meteo in Italia porta buone notizie sul fronte dell'approvvigionamento dia. Le abbondantie nevicate che stanno interessando in particolare le Alpi in questo periodo sono talmente eccezionali che, - riporta Il Sole 24 Ore - e il comparto italiano della generazione idroelettrica ha messo il turbo segnando impennate della, anno su anno, con incrementi tra 50 e il 100 per cento. L'abbondante manto nevoso (sul quale si applica un indicatore, lo snow water equivalent, che misura lo spessore dello strato d'acqua prodotto dallo scioglimento della) già nel mese di marzo aveva scongiurato un rischioper l'anno in corso, assicurando abbondanti riserve negli, soprattutto quelli dell'arco alpino.