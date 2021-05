Vaccini nel castello di Dracula e tour nella Sala delle Torture: così la Romania attrae gli scettici (Di lunedì 10 maggio 2021) Il binomio è rodato: turismo e Vaccini. Ora, però, dalla Romania arriva una proposta che ne inverte i termini e i rapporti di causa effetto. Se finora, infatti, si è parlato della stretta connessione dei due, in vista di un rilancio del turismo, Bucarest ha ribaltato il punto di vista e ha fatto del turismo la leva per spingere i Vaccini. Il governo ha deciso di allestire un centro per la somministrazione dei Vaccini all’interno del castello di Dracula, puntando sul fascino di una delle più sue famose attrazioni turistiche del Paese per vincere le reticenze degli scettici. E la trovata, che prevede per chi si sottopone all’iniezione anche un tour gratuito della “camera delle Torture”, sembra ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Il binomio è rodato: turismo e. Ora, però, dallaarriva una proposta che ne inverte i termini e i rapporti di causa effetto. Se finora, infatti, si è parlato della stretta connessione dei due, in vista di un rilancio del turismo, Bucarest ha ribaltato il punto di vista e ha fatto del turismo la leva per spingere i. Il governo ha deciso di allestire un centro per la somministrazione deiall’interno deldi, puntando sul fascino di unapiù sue famose attrazioni turistiche del Paese per vincere le reticenze degli. E la trovata, che prevede per chi si sottopone all’iniezione anche ungratuito della “camera”, sembra ...

