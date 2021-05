Chernobyl si sta risvegliando; Esplosioni fuori controllo dentro la centrale nucleare Il terribile rischio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ladisi sta. A 35 anni dal devastante incidente che portò all'esplosione del reattore numero 4 dellaucraina, allora ancora Unione sovietica, provocando un fallout radioattivo che coinvolse tutta l'Europa causando migliaia di casi di tumori e malformazioni, nelle masse di uranio sepolte sotto il sarcofago di cemento armato e acciaio realizzato per contenere le radiazioni sarebbero riprese reazioni di fissione. A rivelarlo un chimico dell'Università di Sheffield, Neil Hyatt, intervistato dalla rivista Science: "E' come se ci fossero tizzoni in un barbecue", è l'immagine tanto suggestiva quanto inquietante fornita dall'esperto. I sensori avrebbero registrato un numero crescente di neutroni, il segnale di una ...

Advertising

RaiNews : 'Ci sono molte incertezze, ma non possiamo escludere che si verifichi un incidente' #Chernobyl - ilpost : Cosa sta succedendo a Chernobyl - SkyTG24 : Chernobyl, dal reattore 4 segnali di fissione: cosa sta succedendo e quali sono i rischi - Supergiu_lia : Pandemie, razzi cinesi, reattori di Chernobyl che si riattivano, Mattarella che ascolta i Jalisse, boh non se ne sta capendo più un cazzo - GeoDrewMi : Cosa sta succedendo a Chernobyl -

Ultime Notizie dalla rete : Chernobyl sta

E i cocci da rimettere insieme sono già frantumati - sirisvegliando il reattore nucleare di. Il 2021 ciregalando delle gioie incontenibili. Che altro potrebbe succedere? Chessò: ......come intervenire Torna a preoccupare il reattore numero 4 della centrale nucleare diin ... Tuttavia, "il numero dei neutroni " prosegue quest'ultimo -aumentando lentamente", segno che ci ...Chernobyl è sempre lì. Vicino a noi. E quando se ne parla, fa ancora paura. Sono passati moltissimi anni. Però, come accade in questi giorni, nelle masse di uranio sepolte ...Potrebbero servire interventi straordinari per evitare una nuova fissione nucleare che potrebbe disperdere nell'atmosfera materiale radioattivo ...