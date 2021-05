Il razzo cinese precipitato nell’Oceano Indiano vicino alle Maldive: nessun frammento caduto sull’Italia (Di domenica 9 maggio 2021) Alla fine è caduto in mezzo all’Oceano Indiano, vicino alle Maldive, lontano da zone abitate e senza provocare alcun danno a persone o cose. Il razzo cinese Lunga Marcia 5B che per giorni ha tenuto in apprensione non solo i cittadini italiani ed europei, oltre agli esperti, ha percorso una traiettoria diversa da quella inizialmente prospettata. Le stime indicavano infatti il Nord Atlantico come probabile punto di rientro, poi il bacino del Mediterraneo e l’ipotesi per ora più accreditata è che il rientro possa essere avvenuto sopra l’Oceano Indiano. La maggior parte del segmento centrale del razzo si è disintegrato prendendo fuoco già alle prime luci di domenica. A dare la notizia è stato l’ufficio per il volo umano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Alla fine èin mezzo all’Oceano, lontano da zone abitate e senza provocare alcun danno a persone o cose. IlLunga Marcia 5B che per giorni ha tenuto in apprensione non solo i cittadini italiani ed europei, oltre agli esperti, ha percorso una traiettoria diversa da quella inizialmente prospettata. Le stime indicavano infatti il Nord Atlantico come probabile punto di rientro, poi il bacino del Mediterraneo e l’ipotesi per ora più accreditata è che il rientro possa essere avvenuto sopra l’Oceano. La maggior parte del segmento centrale delsi è disintegrato prendendo fuoco giàprime luci di domenica. A dare la notizia è stato l’ufficio per il volo umano ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - Oana76310695 : RT @___santina__: Quindi anche il razzo cinese ci ha ricordato l'esistenza delle Maldive??... Buongiorno fandom?e buona festa della Mamma #S… - cinzia49227255 : RT @KRISKSB: CILINDRO DI 20 TONNELLATE DI PESO, 5 METRI DI DIAMETRO E 30 METRI DI LUNGHEZZA!!! PRATICAMENTE UN CAMPANILE MEDIO O PIÙ O MENO… -