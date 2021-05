Zan | ' Approveremo la legge contro l' omotransfobia anche senza Meloni e Salvini'

(Di sabato 8 maggio 2021) Non bisogna fermarsi e chiedere il permesso alla destra sovranista: "Mentre all'estero leggi come il Ddlsono state approvate da partiti di sinistra e di destra, in Italia c'è chi ...

Lo ha detto Alessandro Zan, il primo sostenitore della proposta di legge contro l'omofobia e l'odio di genere, a margine della manifestazione in corso all'Arco della pace a Milano a sostegno della legge. Il deputato del Pd: "Mentre all'estero leggi simili sono state approvate da partiti di sinistra e di destra, in Italia c'è chi ne fa ancora una battaglia ideologica per ottenere qualche consenso in più."