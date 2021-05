Napoli a valanga sullo Spezia, azzurri al secondo posto in attesa degli altri match! (CLASSIFICA) (Di sabato 8 maggio 2021) Inizia la 35esima giornata di serie a con Spezia-Napoli e Udinese-Bologna. Gli azzurri vincono con un poker, salgono a 70 punti raggiungendo il secondo posto: la lotta per la Champions è di nuovo super aperta. Alle calcagna, l’Atalanta che giocherà con il Parma domani alle 12:30, e Juventus e Milan che si sfideranno allo Stadium alle 20:45 in un vero e proprio duello per agganciare i partenopei. Ora che alla fine del campionato restano solo tre partite, chi conquisterà definitivamente il secondo posto? ECCO LA CLASSIFICA ATTUALE: Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021) Inizia la 35esima giornata di serie a cone Udinese-Bologna. Glivincono con un poker, salgono a 70 punti raggiungendo il: la lotta per la Champions è di nuovo super aperta. Alle calcagna, l’Atalanta che giocherà con il Parma domani alle 12:30, e Juventus e Milan che si sfideranno allo Stadium alle 20:45 in un vero e proprio duello per agganciare i partenopei. Ora che alla fine del campionato restano solo tre partite, chi conquisterà definitivamente il? ECCO LAATTUALE:

