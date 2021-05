Classifica Giro d’Italia 2021 | prima tappa | Filippo Ganna maglia rosa! Almeida il migliore dei big | Nibali si difende

(Di sabato 8 maggio 2021)indossa larosa del. Il piemontese ha vinto la cronometro individuale per le vie di Torino, firmando il miglior tempo al termine degli 8,6 km completamente pianeggianti che hanno aperto la Corsa Rosa nel capoluogo piemontese. L’alfiere della Ineos-Grenadiers si è distinto in una prova adatta agli specialisti della sfida contro le lancette e si è meritato il simbolo delto, che vestirà domani in occasione della seconda frazione (la Stupinigi-Novara, disegnata per i velocisti). Il Campione del Mondo a cronometro ha preceduto un eccellente Edoardo Affini di dieci secondi. Il 24enne aveva perso le tre ultime prove di specialità, ma oggi è stato insuperabile e ha trionfato come era riuscito a fare lo scorso ...

Al via da Torino il giro d'Italia 2021 con il prologo di 8,6 km con partenza da piazza Castello. Segui in diretta con il nostro liveblog le prove di tutti i 'big', da Nibali a Bernal, passando per Evenepoel, Landa e ...Grande prestazione del verbanese nella crono d'apertura del Giro d'Italia 2021: tappa e maglia per lui, secondo posto per un ottimo Edoardo Affini. Almeida il migliore tra gli uomini di classifica, ma ...TORINO - Una freccia iridata sulle strade di Torino, una festa straordinaria per iniziare il Giro d'Italia. Era il più atteso, Filippo Ganna, e non ha deluso: li ha messi tutti in fila con il tempo di ...