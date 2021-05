Milano | Formigoni | ‘peccato rinuncia Albertini | centrodestra rischia vizio della sconfitta’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 maggio 2021), 6 mag. (Adnkronos) – “Mi auguro sinceramente che ilesca da questo impasse e trovi un accordo perché altrimentidi perdere per la terza volta consecutiva. E noi non vogliamo, né dobbiamo coltivare ilsconfitta”. Lo dice all’Adnkronos l’ex senatore Roberto, commentando la decisione di Gabrieledi non candidarsi a sindaco dialle prossime amministrative.“Gabrieleera un candidato più che valido, a mio avviso. Peccato che non si sia raggiunto un accordo tra i partiti diche avrebbero dovuto sostenerlo”. Era “un candidato forte, e questo lo confermavano anche i sondaggi”, in grado “certamente di riunire le ...