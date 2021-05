Recupero Manchester United Liverpool: c’è la data (Di mercoledì 5 maggio 2021) La sfida tra Manchester United e Liverpool, rinviata a causa di disordini a Old Trafford, verrà recuperata giovedì 13 maggio La sfida tra Manchester United e Liverpool, rinviata a causa di disordini a Old Trafford, verrà recuperata giovedì 13 maggio alle ore 21.15 italiane. La data penalizza la formazione allenata da Ole Gunnar Solskjaer, che dovrà scendere in campo a soli due giorni dal match dal sapore di Champions League contro il Leicester. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) La sfida tra, rinviata a causa di disordini a Old Trafford, verrà recuperata giovedì 13 maggio La sfida tra, rinviata a causa di disordini a Old Trafford, verrà recuperata giovedì 13 maggio alle ore 21.15 italiane. Lapenalizza la formazione allenata da Ole Gunnar Solskjaer, che dovrà scendere in campo a soli due giorni dal match dal sapore di Champions League contro il Leicester. L'articolo proviene da Calcio News 24.

