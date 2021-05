Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 90-97 Calcio | coppa Italia serie A e B | escluse quelle di C La protesta della legapro

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Primo quarto appannaggio dei padroni di, poi i sardi hanno recuperato e la prima metà gara è terminata in parità : 44-44. Sostanziale equilibrio anche nel terzo quarto fin quando gli ospiti non hanno iniziato ad accumulare vantaggio. Nell’ultima frazione la condizione fisica degli atleti pugliesi, fermi oltre due settimane per il corona virus, ha causato la svoltapartita con ildiche ha preso il largo. In classifica,al secondo posto con 38 punti, quattro di ritardo nei confronti dell’AX Milano. Dopodomani altro recupero per i pugliesi a Trieste.: ufficializzata la data di inizioA 2021-2022. Nuova organizzazione ...

infoitsport : Happy Casa Brindisi fuori dal tunnel nel recupero con Sassari - infoitsport : LBA - L'Happy Casa Brindisi riparte dopo 17 giorni nel recupero con il Banco di Sardegna - infoitsport : Happy Casa-Banco di Sardegna, i numeri del recupero (mercoledì ore 20.30 Eurosport 2) - infoitsport : LBA - Happy Casa Brindisi vs Banco di Sardegna Sassari, diretta testuale - infoitsport : Happy Casa a corto di energie: Sassari passa al PalaPentassuglia -

Ultime Notizie dalla rete : Happy Casa

New Basket Brindisi

In classifica,Brindisi al secondo posto con 38 punti, quattro di ritardo nei confronti dell'A - X Milano. Dopodomani altro recupero per i pugliesi a Trieste. Calcio: ufficializzata la ...Diciassette giorni di virus imperversante si vedono tutti: ladal grande cuore cede le armi nel finale ad un Banco di Sardegna, senza coach Pozzecco in panchina, punito dalla società. Ma nulla è perduto in vista delle posizioni play off. Domani sera ...Sono contento per loro, perché mi sono sembrati in buone condizioni. Dal bordocampo del PalaPentassuglia arriva il commento del coach della Dinamo Sassari Edoardo Casalone dopo la vittoria sulla Happy ...LIVE - Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari si sfidano nel recupero del 23° turno di Serie A1 2020/2021. Aggiornamenti in tempo reale sul match ...