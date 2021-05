Giro d’Italia 2021, gli obiettivi di Filippo Ganna e la minaccia Remco Evenepoel (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’anno scorso, proprio al Giro d’Italia, si è definitivamente consacrato. Quattro stupende vittorie di tappa per Filippo Ganna che nella Corsa Rosa è riuscito a dimostrare al mondo di essere uno dei migliori corridori in circolazione. Se per le cronometro la certezza già c’era, visto il titolo iridato, è arrivata la firma anche su una frazione dura come quella che portava a Camigliatello Silano. Questo 2021 è partito diversamente: inizio esaltante nel mese di febbraio, con due successi di tappa all’Etoile de Bessèges e il successo nella prova contro il tempo all’UAE Tour. Poi qualche leggera delusione nelle settimane successive: alla Tirreno-Adriatico, nella crono di San Benedetto del Tronto, è arrivata la prima sconfitta dopo un lunghissimo filotto di vittorie. Anche al recente Giro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’anno scorso, proprio al, si è definitivamente consacrato. Quattro stupende vittorie di tappa perche nella Corsa Rosa è riuscito a dimostrare al mondo di essere uno dei migliori corridori in circolazione. Se per le cronometro la certezza già c’era, visto il titolo iridato, è arrivata la firma anche su una frazione dura come quella che portava a Camigliatello Silano. Questoè partito diversamente: inizio esaltante nel mese di febbraio, con due successi di tappa all’Etoile de Bessèges e il successo nella prova contro il tempo all’UAE Tour. Poi qualche leggera delusione nelle settimane successive: alla Tirreno-Adriatico, nella crono di San Benedetto del Tronto, è arrivata la prima sconfitta dopo un lunghissimo filotto di vittorie. Anche al recente...

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO VINCENZO NIBALI PARTECIPERÀ AL GIRO D'ITALIA LO HA ANNUNCIATO IL SUO TEAM, LA TREK-SEGAFREDO… - Cyclingnewsfeed : Giro d’Italia 2021: The Essential race preview - giroditalia : ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Commen… - lavocedialba : Canale, doppia iniziativa solidale del centro ascolto ‘Roero Rosa’ per l’arrivo del Giro d’Italia, lunedì 10 maggio - lacanullo : RT @msdsalute: Oggi, Giornata Mondiale dell’Ipertensione Polmonare, parte il nostro giro d’Italia: Il giro d’Italia in tante storie Raccont… -