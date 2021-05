Di Mare legge la telefonata tra Ilaria Capitani e Fedez: 'Quella pubblicata è stata montata ad arte' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 05 maggio 2021 'Questa telefonata viene montata spostando domande e risposte e il tono e il significato assumono un tono completamente opposto', così il direttore di Rai3 Franco Di Mare in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 05 maggio 2021 'Questavienespostando domande e risposte e il tono e il significato assumono un tono completamente opposto', così il direttore di Rai3 Franco Diin ...

SonSempreIoEh : di cosa minchia stiamo parlando? del nulla, come sempre! in italia il 'matrimonio egalitario' non esiste! nonostant… - __Dissacrante__ : #Rai si rifiuta di 'collaborare' con la Commissione, a cui non puo' negarsi. Anche per la Rai la legge e' inferiore… - Dritan_social : RT @benjamn_boliche: MARE E SPIAGGIA – Come l’estate scorsa, sarà permesso andare al mare. In una circolare inviata ai soci del SIB -Sindac… - benjamn_boliche : MARE E SPIAGGIA – Come l’estate scorsa, sarà permesso andare al mare. In una circolare inviata ai soci del SIB -Sin… - patrizianovell8 : @stanzaselvaggia Per finire, un operaio rumeno o comunque dell’Europa dell’Est,le morti in mare non sono tremende p… -