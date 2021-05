Coprifuoco, Di Maio non ha dubbi: “Va superato il prima possibile” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Luigi Di Maio torna a parlare del Coprifuoco. Infatti per il Ministro degli Esteri la misura restrittiva va superata il prima possibile: le sue parole. Il ‘Coprifuoco’ è una delle restrizioni più discusse dell’ultimo mese ed anche Luigi Di Maio non ha dubbi. Il Ministro degli Esteri è convinto che vada superato il prima possibile L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Luigi Ditorna a parlare del. Infatti per il Ministro degli Esteri la misura restrittiva va superata il: le sue parole. Il ‘’ è una delle restrizioni più discusse dell’ultimo mese ed anche Luigi Dinon ha. Il Ministro degli Esteri è convinto che vadailL'articolo proviene da Inews.it.

