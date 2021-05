Alessandro Zan ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Utero in affitto e adozioni gay nel Ddl? Fake news per disorientare l’opinione pubblica” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Cosa c’entrano con il Ddl Zan l’Utero in affitto o le adozioni gay? Nulla, sono tutte Fake news costruite ad arte per disorientare l’opinione pubblica. Così il deputato Pd Alessandro Zan, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito delle obiezioni mosse da chi è contrario all’approvazione della legge contro l’omotransfobia, come il leader della Lega Matteo Salvini. “Forse Salvini non ha mai letto la legge oppure è in malafede – ha detto il relatore del Ddl – perché questa è una legge contro i crimini d’odio, cioè contro la discriminazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) “Cosa c’entrano con ilZan l’ino legay? Nulla, sono tuttecostruite ad arte per. Così il deputato PdZan, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sua proposito delle obiezioni mosse da chi è contrario all’approvazione della legge contro l’omotransfobia, come il leader della Lega Matteo Salvini. “Forse Salvini non ha mai letto la legge oppure è in malafede – ha detto il relatore del– perché questa è una legge contro i crimini d’odio, cioè contro la discriminazione, ...

Caterin34979927 : RT @ilgiornale: Il politologo Alessandro Campi critico su due articoli del disegno di legge: 'È mancato un dibattito civile' - magnagati86 : RT @davocearispetto: Ma l’intenzione è sempre quella di far fallire il disegno di legge così come pensato dal deputato Alessandro Zan, pass… - marcoranieri72 : RT @SusannaCeccardi: Tra 10 minuti in diretta col consigliere Alessandro Santini per commentare il ddl zan e il dibattito in corso...ci sie… - FEsploratrice : A chi interessa sul 9 ad accordi e disaccordi c'è Alessandro Zan - manu_etoile : RT @ilgiornale: Eppur si muove. Anche il mondo Lgbt e la galassia dei movimenti femministi storcono il naso di fronte al ddl firmato Alessa… -