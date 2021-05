“Pagheremo tutti l’errore di Milano” Sileri si straccia le vesti per la festa dell’Inter

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – “di“: così il sottosegretario alla Salute Pierpaolosi aggiunge al coro degli esperti che sino leper gli assembramenti di domenica per ladello scudetto. “Fa male vedere piazza Duomo con 30mila tifosi urlanti, in, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio”. In un’intervista alla Stampa il sottosegretario, solitamente non allineato a catastrofisti e allarmisti, stavolta sembra parlare proprio come il suo ministro.scudetto Inter,: “Tra due settimane sapremo quanti ...