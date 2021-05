Questa foto mostra dei tifosi interisti, ma risale alla vittoria della Champions nel 2010 (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 2 maggio 2021 su Facebook sono state pubblicate due foto. La prima mostra piazza Duomo a Milano piena di tifosi interisti, la seconda mostra delle corone di fiori poggiate su una roccia in un paesaggio montano e nessuna persona presente. Le due foto sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In alto foto del 2 maggio 2021, piazza Duomo Milano, l’Inter vince lo scudetto. In basso foto del 1 maggio 2021, Portella delle ginestre, festa dei Lavoratori». Si tratta di un contenuto fuorviante. La prima foto mostra i festeggiamenti di numerosi tifosi nerazzurri in piazza Duomo a Milano, ma non è stata scattata il 2 maggio 2021, cioè il giorno ... Leggi su facta.news (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 2 maggio 2021 su Facebook sono state pubblicate due. La primapiazza Duomo a Milano piena di, la secondadelle corone di fiori poggiate su una roccia in un paesaggio montano e nessuna persona presente. Le duesono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In altodel 2 maggio 2021, piazza Duomo Milano, l’Inter vince lo scudetto. In bassodel 1 maggio 2021, Portella delle ginestre, festa dei Lavoratori». Si tratta di un contenuto fuorviante. La primai festeggiamenti di numerosinerazzurri in piazza Duomo a Milano, ma non è stata scattata il 2 maggio 2021, cioè il giorno ...

