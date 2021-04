Roma, insulti a Brumotti dopo il blitz nel quartiere di San Basilio: 'Infame' (Di giovedì 29 aprile 2021) commenta La lotta alle piazze di spaccio di Vittorio Brumotti non si arresta. L'inviato di ' Striscia la Notizia ' torna a San Basilio a Roma dove aveva rischiato di essere aggredito e dove alcuni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021) commenta La lotta alle piazze di spaccio di Vittorionon si arresta. L'inviato di ' Striscia la Notizia ' torna a Sandove aveva rischiato di essere aggredito e dove alcuni ...

Advertising

virginiaraggi : .@matteosalvinimi non basta urlare 'ao' per far dimenticare anni di insulti e 'Roma ladrona'. Mentre tu chiacchieri… - loZibbo : Io non posso sposarmi a Giugno perché il Governo dorme. Ma posso andare a fare il bagno nel #Gange domani o andare… - tru3dom : RT @virginiaraggi: .@matteosalvinimi non basta urlare 'ao' per far dimenticare anni di insulti e 'Roma ladrona'. Mentre tu chiacchieri, qui… - Gmairocl : @Starless79 Ho assistito a un Milan-Roma in cui i tifosi del Milan riempivano di insulti un campione come Seedorf.… - Gioacch35990421 : @AQVILAROMANA @lucatelese La Roma del ' Colosseo' era un assembramento di migranti provenienti da tutto il mondo a… -