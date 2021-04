Coprifuoco fino alle 23? Sul tavolo del governo c'è già la data: ecco quando e a che condizioni possiamo sperare (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono le prime date per tornare a sperare. Il Coprifuoco potrebbe essere allungato alle 23 il 14 maggio. data cruciale nella quale il governo potrà capire se bar e ristoranti aumentano o no i contagi. Nel provvedimento in scadenza il 31 luglio è specificato che le misure in vigore saranno rimodulate seguendo i dati che ogni settimana misurano l'emergenza coronavirus, ma anche il risultato della campagna vaccinale nelle diverse regioni. Non è detto - spiega il Corriere della Sera -, e sempre che le cose vadano per il meglio, che l'obbligo di rientrare nelle proprie abitazioni possa essere allungato addirittura fino alle 24. Un po' come chiesto a gran voce dal centrodestra e in particolare da Matteo Salvini. La decisione sarà comunque presa guardando i dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono le prime date per tornare a. Ilpotrebbe essere allungato23 il 14 maggio.cruciale nella quale ilpotrà capire se bar e ristoranti aumentano o no i contagi. Nel provvedimento in scadenza il 31 luglio è specificato che le misure in vigore saranno rimodulate seguendo i dati che ogni settimana misurano l'emergenza coronavirus, ma anche il risultato della campagna vaccinale nelle diverse regioni. Non è detto - spiega il Corriere della Sera -, e sempre che le cose vadano per il meglio, che l'obbligo di rientrare nelle proprie abitazioni possa essere allungato addirittura24. Un po' come chiesto a gran voce dal centrodestra e in particolare da Matteo Salvini. La decisione sarà comunque presa guardando i dati ...

Advertising

LegaSalvini : COPRIFUOCO, DIETROFRONT DEL GOVERNO 'FINO A MAGGIO'. MATTEO SALVINI ESULTA: 'GRAZIE ALLE FIRME DELLA LEGA' - Antonio_Tajani : Prolunghiamo le aperture fino alle 23 per far ripartire l’economia. Dare la possibilità ai ristoratori di fare un a… - LegaSalvini : ++ COPRIFUOCO, DIETROFRONT DEL GOVERNO 'FINO A MAGGIO'. #SALVINI ESULTA: 'GRAZIE ALLE FIRME DELLA LEGA' ++ ?… - EwestRest : @Corriere Ma che polemica del cavolo si fa in #Italia sul #coprifuoco . È alle 22 ma nessuno lo rispetta, lo metti… - BewareKappa : @LegaSalvini Potreste dunque spiegare le motivazioni che hanno portato la Lega ad astenersi sul voto dell’OdG della… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco fino Salvini 'Non si fa saltare il Governo per Speranza' 'Ho dimostrato che stare al Governo è utile perché il coprifuoco che teoricamente era fissato fino al 31 luglio verrà ridiscusso entro la fine di maggio. Prima si fa meglio è. Ma se io oggi ho ...

Ripresa a ostacoli "Ma la gente c'è" I varesini si stanno abituando ai nuovi orari: le cene vengono così anticipate, visto il coprifuoco che scatta alle 22. "Il venerdì e il sabato alla gente piace restare a tavola fino a tardi " ...

Coprifuoco alle 22, fino a quando? E' ancora lite QUOTIDIANO.NET De Luca e l’ambiguità del Pd C aro Letta, se i ministri leghisti non votano il decreto sul coprifuoco lei, legittimamente, polemizza con Salvini in nome della coerenza e della lealtà che dovrebbero vincolare i componenti di una m ...

22.02 / Intesa sul coprifuoco, sarà rivisto a metà maggio La soluzione, quindi, è arrivata dalla riformulazione dell'ordine del giorno, che lascia per il momento invariata la situazione, ma prevede un 'tagliando' a metà maggio. Il testo presentato da Giorgia ...

'Ho dimostrato che stare al Governo è utile perché ilche teoricamente era fissatoal 31 luglio verrà ridiscusso entro la fine di maggio. Prima si fa meglio è. Ma se io oggi ho ...I varesini si stanno abituando ai nuovi orari: le cene vengono così anticipate, visto ilche scatta alle 22. "Il venerdì e il sabato alla gente piace restare a tavolaa tardi " ...C aro Letta, se i ministri leghisti non votano il decreto sul coprifuoco lei, legittimamente, polemizza con Salvini in nome della coerenza e della lealtà che dovrebbero vincolare i componenti di una m ...La soluzione, quindi, è arrivata dalla riformulazione dell'ordine del giorno, che lascia per il momento invariata la situazione, ma prevede un 'tagliando' a metà maggio. Il testo presentato da Giorgia ...