Udienza generale, l'appello del Papa: non calpestiamo la nostra vita interiore (Di mercoledì 28 aprile 2021) La meditazione è una forma di preghiera che richiede una "sintesi". Lo ha detto Papa Francesco, aprendo la catechesi dell'Udienza generale. Meditare significa "mettersi davanti alla grande pagina della Rivelazione per provare a farla diventare nostra, assumendola completamente", ha sottolineato il Santo Padre. Gesù Cristo è la "grande porta" Quando un cristiano accoglie la Parola L'articolo proviene da La Luce di Maria.

