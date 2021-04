Pagelle Fiorentina Juventus 1-1 | male CR7 e Dybala | Morata salva la Juve

(Di domenica 25 aprile 2021)– Laperde gli ennesimi punti fuori casa. 1-1 tra, con i bianconeri che nel secondo tempo recuperano dopo lo svantaggio maturato nel primo tempo col rigore di Vlahovic. Secondo tempo conche entra e subito la pareggia, con un gran sinistro. Seconda fase di gara che vede unapiù propositiva ma che non riesce a sbloccarla. Finisce 1-1, la lotta Champions si complica ulteriormente., i voti Szczesny 5,5 – Poco sicuro nelle uscite, impreciso in qualche intervento. De Ligt 6 – Soffre gli attacchi dellain fase di ...

Commenta per primo- Juventus 1 - 1 Dragowski 5.5: Pochi tiri subiti, nel primo tempo non rischia quasi nulla. Nella ripresa la Juventus alza tantissimo i giri, e la pressione è alta. Sul gol, bellissimo, di ...Pirlo 5: propone una formazione che con lui non si era praticamente mai vista con tre centrali puri, regala un tempo allae poi cambia tutto nell'intervallo. Morata lo premia subito, la ...PAGELLE FIORENTINA JUVENTUS - La Juventus perde gli ennesimi punti fuori casa. 1-1 tra Fiorentina e Juve, con i bian ...Dragowski: 5,5 Secondo tempo che non inizia benissimo per la Fiorentina e nemmeno per il polacco che prende gol da Morata. Bella conclusione dello spagnolo, ma l’ex Jagiellonia è totalmente incolpevol ...