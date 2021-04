Milinkovic-Savic | “Ci giochiamo le ultime chance di qualificazione alla Champions”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il centrocampista della Lazio, Sergej, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dsfida del Maradona con il Napoli. Queste le sue parole: "La partita di questa sera è molto importante. Arriviamo con tanta fiducia, perché abbiamo vinto cinque partite di fila. Veniamo a Napoli liberi e pronti a fare una bella gara, sappiamo che è una delle nostreoccasioni per provare a qualificarcie anche loro giocano per il nostro stesso obiettivo. Dobbiamo provare a vincere per andare avanti e continuare a fare bene, non possiamo perdere punti. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, tutta la squadra sta bene".