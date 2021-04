Legnano | ok di Azione al progetto dell' istituto tecnico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Legnano Azione

IL GIORNO

inritiene inoltre che proprio quest'ultima possa essere la strada da percorrere nell'immediato per la realtà cittadina. "Considerata infatti la concreta complessità di istituire una ...... ma non riesce a bucare la porta difesa da Audero e si fa invece trovare impreparata sull'... Assistenti: Peretti di Verona e Avalos di. Quarto ufficiale: Pezzuto di Lecce. VAR: Doveri di ...premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il liveMil. 21.33 - Concessi 3i di recupero. 44' - Di Lorenzo dolorante esce dal campo: nulla di grave per il terzino del Napoli che rien ...Legnano (Milano), 22 aprile 2021. L’approvazione all’unanimità da parte dell'ultimo Consiglio comunale di Legnano, l'otto aprile scorso, di una mozione ad hoc ha aperto la strada, quanto meno quella p ...