Calciomercato Juventus | ritorno di fiamma per un giocatore del Real Madrid

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dalla Spagna trapela la notizia di undidellaper un pallino di Pirlo e non solo. Ecco di chi si tratta Latorna su Isco. Sarebbe questa l’indiscrezione di Todofichajes.com che ha parlato anche di un interessamento da parte del Siviglia. Il trequartista delha in Andrea Pirlo un dei suoi più grandi estimatori e se il tecnico dovesse rimanere alla guida dei bianconeri chiederebbe di puntare su di lui. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe al momento attorno ai 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - calciomercatoit : ?????#Juve - Evelina #Christillin non sarà presidente: 'Smentisco, meglio stare nelle retrovie' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Solo l'Inter (una) ha perso meno gare casalinghe della Roma (due, al pari della Juventus) in questo campionato. Dal sito ufficiale della Juventus: 'Era importante tornare alla vittoria e così è stato. La Juve supera 3 - 1 il Parma con la doppietta di Alex Sandro e la rete di de Ligt e si proietta immediatamente verso la prossima sfida.' Calciomercato Juventus, segnali dalla Spagna per un acquisto top: tutti i dettagli della trattativa per i bianconeri. Resta da vedere se il club di Agnelli e le due grandi di Spagna saranno riaccolte pacificamente dopo il tentativo di uscita dalla UEFA.