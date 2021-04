«Una testa, un vaccino»: Figliuolo fissa la tabella di marcia per le somministrazioni giornaliere regione per regione (Di martedì 20 aprile 2021) L’obiettivo delle 500 mila vaccinazioni anti-Covid non cambia, e resta la colonna portante del piano vaccinale del generale Figliuolo. A cambiare, però, sono i numeri di somministrazioni da svolgere quotidianamente. Il piano vaccinale del generale inizialmente prevedeva di raggiungere il mezzo milione di somministrazioni al giorno entro il 20 aprile. Ma l’obiettivo è stato mancato, complici anche i ritardi delle forniture e gli impasse con AstraZeneca e Johnson&Johnson (su cui si pronuncerà oggi l’Ema). Ma ora le vaccinazioni devono correre. E per farlo, la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo ha assegnato a ogni regione o Provincia autonoma una quota di vaccinazioni da svolgere su base quotidiana. «Il rispetto da parte delle Regioni dei target giornalieri è ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) L’obiettivo delle 500 mila vaccinazioni anti-Covid non cambia, e resta la colonna portante del piano vaccinale del generale. A cambiare, però, sono i numeri dida svolgere quotidianamente. Il piano vaccinale del generale inizialmente prevedeva di raggiungere il mezzo milione dial giorno entro il 20 aprile. Ma l’obiettivo è stato mancato, complici anche i ritardi delle forniture e gli impasse con AstraZeneca e Johnson&Johnson (su cui si pronuncerà oggi l’Ema). Ma ora le vaccinazioni devono correre. E per farlo, la struttura commissariale guidata dal generaleha assegnato a ognio Provincia autonoma una quota di vaccinazioni da svolgere su base quotidiana. «Il rispetto da parte delle Regioni dei target giornalieri è ...

