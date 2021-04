Superlega | Henderson convoca una riunione tra i capitani della Premier League

(Di martedì 20 aprile 2021) Il capitano del Liverpool, Jordan, hato unatra i: le ultime Lanon ci sta. E non soltanto gli “altri” club, quelli esclusi dallama anche quelli che ne faranno parte. Secondo la stampa inglese il capitano del Liverpool Jordan, avrebbe chiesto agli altridelle squadre diun incontro per discutere circa la nascita del progettoè molto stimato e rispettato in Inghilterra. Basti ricordare che l’anno scorso, quando durante il lockdown i presidenti chiesero ai giocatori di auto ridursi lo ...

Advertising

sportli26181512 : #Superlega, il capitano Henderson scuote il #Liverpool e la Premier: Il calciatore ha promosso un incontro tra tutt… - kro_Vit : RT @ETGazzetta: #Superlega, #Henderson (#Liverpool) convoca una riunione tra i capitani della #PremierLeague - TV7Benevento : Superlega: Henderson del Liverpool convoca riunione con capitani squadre Premier League... - robylfcmi : RT @FBiasin: Secondo la stampa inglese il capitano del #Liverpool, Jordan #Henderson, avrebbe chiesto ai capitani delle squadre di #Premier… - ILOVEPACALCIO : SuperLega, Henderson (Liverpool) chiama a raccolta i capitani della Premier - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Henderson

Continuano ad arrivare aggiornamenti dall'Inghilterra sulla questione. Jordan, capitano del Liverpool , cioè di una delle 12 società fondatrici, ha convocato tutti i capitani delle squadre di Premier League per discutere assieme quale posizione ......assieme quale posizione assumere in merito al progetto della. Dopo le critiche pubbliche, espresse ieri dal tecnico Jurgen Klopp e dal vice - capitano James Milner, oggi è stato...La Superlega è al centro del dibattito in tutta Europa. Dopo l'annuncio del progetto targato élite del calcio, proprio fra i tesserati degli stessi club coinvolti si sta creando un clima disapprovazio ...Londra, 20 apr. - (Adnkronos) - Cresce in Premier League il partito dell'opposizione alla Superlega anche all'interno delle sei squadre fondatrici.