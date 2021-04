Super League | fuori City e Chelsea | pronte a lasciare Arsenal e United Vertice di emergenza in serata dei 12 club

(Di martedì 20 aprile 2021) Secondo i media inglesi e spagnoli aumenta il fronte del no. la Fifa: «Pagheranno le conseguenze». Il presidente Infantino: «O dentro o. Non si può stare a metà. Pensateci bene»

Advertising

OfficialASRoma : Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una 'super league' divisiva. #ASRoma - francescocosta : Al di là del merito e dell’esito, è incredibile il fallimento di comunicazione dell’operazione Super League. - federicosarica : Quando sono i sorteggi della Super League? ?? - Loustrong : RT @francescocosta: Al di là del merito e dell’esito, è incredibile il fallimento di comunicazione dell’operazione Super League. - herycomeback : @acmilan Forza super league -

Ultime Notizie dalla rete : Super League

Tutti e 12 i club che puntano a creare laeuropea di calcio hanno avuto una 'zoom call' in serata per cercare una 'exit strategy' al progetto, considerate le proteste che si sono levate ...Lo scrive su twitter il premier inglese Boris Johnson, sottolineando che "spero che gli altri club coinvolti nellaseguano il loro esempio". 20 aprile 2021Da dove è partito tutto e perché. La partecipazione di Inter, Milan e Juventus alla nuova Superlega europea come club fondatori non ha reso felice quasi nessuno, con lamentele arrivate da qualsiasi ti ...Jordan Henderson, capitano del Liverpool, aveva convocato questo pomeriggio una riunione con gli altri capitani della Premier League per discutere della situazione. Il capitano dei reds ha rotto il ...