Scuola, il governo alle regioni: ‘Dal 26 aprile superiori in presenza minimo al 60%’. Gelmini: ‘Ora tavolo sui trasporti’. I timori dei sindaci (Di martedì 20 aprile 2021) “Il governo punta ad arrivare quanto prima a una presenza al 100% dei nostri ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado. Con il nuovo decreto diamo un chiaro segnale in questa direzione”, con l’obiettivo di “terminare l’anno scolastico in aula” grazie alla “collaborazione” con le regioni e il rafforzamento del “sistema del trasporto pubblico“. La ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, intervenuta al vertice con i governatori sulla Scuola, ha tracciato la rotta che porterà alla fine dell’anno scolastico, il secondo in tempi di pandemia. L’idea dell’esecutivo è quella di arrivare a giugno con la didattica in presenza al 100%, partendo però dal 26 aprile con un “minimo del 60%“. In vista di settembre, inoltre, Gelmini ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “Ilpunta ad arrivare quanto prima a unaal 100% dei nostri ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado. Con il nuovo decreto diamo un chiaro segnale in questa direzione”, con l’obiettivo di “terminare l’anno scolastico in aula” grazie alla “collaborazione” con lee il rafforzamento del “sistema del trasporto pubblico“. La ministra per gli Affari regionali Mariastella, intervenuta al vertice con i governatori sulla, ha tracciato la rotta che porterà alla fine dell’anno scolastico, il secondo in tempi di pandemia. L’idea dell’esecutivo è quella di arrivare a giugno con la didattica inal 100%, partendo però dal 26con un “del 60%“. In vista di settembre, inoltre,ha ...

Advertising

lucianonobili : “Nessuno può negare un cambio di passo TOTALE grazie al governo #Draghi: riaperture vere, vaccini, ripartenza della… - fattoquotidiano : Riaperture, Regioni contro il rientro a scuola: oggi il vertice col governo. Fontana: “Trasporti al 50% e alunni in… - LaStampa : Il governo non cede: la scuola riapre il 26, ma per i presidi non ci sono le condizioni. Ecco come si tornerà in cl… - Tg3web : Governo al lavoro sul decreto sulle riaperture. Ancora diversi i punti da chiarire, dall'orario del coprifuoco alla… - gabrypez1 : RT @QSanit: #Decreto #Riaperture. Dal 26 aprile ci si potrà spostare liberamente tra zone gialle e bianche. Per le arancioni e rosse servir… -