Romain Grosjean | buona la prima IndyCar al Barber

Al Barber Motorsports park, Romain Grosjean ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera. Lasciatosi alle spalle la F1, il francese ha debuttato nella IndyCar series, mostrando subito di che pasta è fatto. Strappato il settimo tempo in qualifica, l'ex Haas ha portato la sua Dallara Honda, gestita congiuntamente da Dale Coyne e Rick Ware, al decimo posto. Un risultato degno di nota per Romain, alla sua prima gara dopo il terribile schianto in Bahrain.

