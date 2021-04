Premier League contro la Super League. Il comunicato ufficiale (Di martedì 20 aprile 2021) Nota sul sito ufficiale della Premier League: “I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all’unanimità e con vigore i piani per la competizione” Di seguito riportiamo la nota ufficiale apparsa sul sito della Premier League con la quale si condanna la Super League che ha ben 6 club inglesi tra i suoi fondatori, ovvero Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham e Arsenal.: “La Premier League, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le implicazioni immediate alla proposta della Super League. I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all’unanimità e con ... Leggi su retecalcio (Di martedì 20 aprile 2021) Nota sul sitodella: “I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all’unanimità e con vigore i piani per la competizione” Di seguito riportiamo la notaapparsa sul sito dellacon la quale si condanna lache ha ben 6 club inglesi tra i suoi fondatori, ovvero Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham e Arsenal.: “La, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le implicazioni immediate alla proposta della. I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all’unanimità e con ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA Comunicato Premier League: 'Ci opporremo con vigore Chiediamo ai sei club di cessare il loro co… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Guardiola: 'Lo sport non è sport se non c'è rapporto tra fatica e risultato' - DiMarzio : Il comunicato della #PremierLeague - MGaspa01 : Vogliamo realmente parlare di meritocrazia? Va bene, le squadre della “Super Lega” hanno: -40/65 vittorie della Cha… - TeofiloSteven : RT @jason05_: Lasciate perdere il circo di casa nostra (e anche quello della Liga). La partita si giocherà tutta dove i soldi ci sono per d… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League SuperLega, Pioli glissa, Pirlo approva: 'Agnelli all'avanguardia'. Ma Klopp e Guardiola la bocciano Klopp e Guardiola critici Dalla Premier League invece arriva una doppia bocciatura da parte di quelli che sono forse i due allenatori migliori al mondo in questo momento. Da Guardiola, alla vigilia ...

Leeds, Bamford: 'Superlega? Vergogna non ci sia stessa attenzione su razzismo' Dura presa di posizione del Leeds contro la Superlega. Dopo gli striscioni apparsi a margine della gara col Liverpool e le parole di Bielsa, tecnico degli inglesi, ecco anche il parere di uno dei ...

Premier League, comunicato ufficiale contro la Superlega Corriere dello Sport.it Tutti gli errori della Uefa: perché la Champions è già una Superlega E allo stesso modo, dalla stagione 2017/18, in Champions League ci vanno le prime quattro per Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga. La Uefa, dopo aver reso il calcio un oligopolio delle top five ...

Henderson convoca una riunione dei capitani di Premier League Il capitano del Liverpool promotore di un incontro che vedrà allo stesso tavolo i capitani di squadre coinvolte nella neonata Superlega e non ...

Klopp e Guardiola critici Dallainvece arriva una doppia bocciatura da parte di quelli che sono forse i due allenatori migliori al mondo in questo momento. Da Guardiola, alla vigilia ...Dura presa di posizione del Leeds contro la Superlega. Dopo gli striscioni apparsi a margine della gara col Liverpool e le parole di Bielsa, tecnico degli inglesi, ecco anche il parere di uno dei ...E allo stesso modo, dalla stagione 2017/18, in Champions League ci vanno le prime quattro per Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga. La Uefa, dopo aver reso il calcio un oligopolio delle top five ...Il capitano del Liverpool promotore di un incontro che vedrà allo stesso tavolo i capitani di squadre coinvolte nella neonata Superlega e non ...