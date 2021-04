Nudes: da oggi su RaiPlay la serie italiana sul Revenge Porn (Di martedì 20 aprile 2021) Arriva oggi su RaiPlay Nudes, la serie tv italiana, adattamento dell'omonimo show norvegese, che affronta anche la delicata questione del Revenge Porn. Si chiama Nudes, è disponibile da oggi su RaiPlay, ed è la serie antologica, adattamento italiano dell'omonimo teen drama norvegese, che affronta temi delicati, come il Revenge Porn, e racconta quel momento preciso dell'adolescenza in cui si cambia nell'intimo, da un giorno all'altro e per sempre. Dieci episodi che raccontano le storie di tre teenager che si ritrovano a fare i conti con la divulgazione online di loro immagini private, svelando le insidie dei social media. C'è chi pubblica e chi viene pubblicato, vittime ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) Arrivasu, latv, adattamento dell'omonimo show norvegese, che affronta anche la delicata questione del. Si chiama, è disponibile dasu, ed è laantologica, adattamento italiano dell'omonimo teen drama norvegese, che affronta temi delicati, come il, e racconta quel momento preciso dell'adolescenza in cui si cambia nell'intimo, da un giorno all'altro e per sempre. Dieci episodi che raccontano le storie di tre teenager che si ritrovano a fare i conti con la divulgazione online di loro immagini private, svelando le insidie dei social media. C'è chi pubblica e chi viene pubblicato, vittime ...

