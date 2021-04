Manchester City | De Bruyne | «Super League? Noi calciatori amiamo il calcio»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 aprile 2021) Kevin De, centrocampista del, si è esposto contro la: le sue parole Kevin De, centrocampista del, si è esposto contro la. Le sue dichiarazioni su Twitter. «Quest’uomo è venuto da una piccola città del Belgio sognando di giocare ai più alti livelli. Ho giocato in Belgio, Germania e Inghilterra e sono fiero di rappresentare il mio paese anche in Nazionale. Ho lavorato per competere contro chiunque e lavorando per vincere. Ma la cosa più importante è la parola competere. Visti tutti gli eventi successi negli ultimi giorni la soluzione è quella di riunirsi tutti e lavorare per una soluzione. Sappiamo tutti che ilè un ...