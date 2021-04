L’ex pornostar Mia Khalifa raccoglie diecimila dollari per gli interventi chirurgici trans

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 20 aprile 2021)Miaha annunciato attraverso i social di aver raccolto più di 10.000per legender di colore. Una donazione che la star 28enne ha dato a ‘For The Gworls’, un ente di beneficenza che fornisce assistenza finanziaria perdi affermazione del genere Scrive su Instagram: “Ho raccolto dei soldi su OF (OnlyFans) per la giornata delle donne e ho cercato di trovare organizzazioni a cui donarlo. Adoro quello che sta facendo For The Gworls, grazie per il vostro lavoro e a tutti coloro che hanno donato”. Da quando ha abbandonato i set pornoha criticato quel mondo.Ha affermato di aver guadagnato solo 12.000per una dozzina di video in cui è apparsa prima di lasciare ...