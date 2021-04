(Di martedì 20 aprile 2021) Ancor prima del via, i club cominciano a non essere più così sicuri di far parte della Superlega.il Barcellona pone dubbi: 'Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando idel ...

Advertising

avcnarrador : RT @teojose: Superlega, il Barça ci ripensa? E anche l'Atletico Madrid vacilla - La Gazzetta dello Sport - MrEfis79 : RT @ETGazzetta: Il Barça ci ripensa? #Laporta: 'Votano i soci'. E anche l' #AtleticoMadrid vacilla - teojose : Superlega, il Barça ci ripensa? E anche l'Atletico Madrid vacilla - La Gazzetta dello Sport - ilcirotano : Il Barça ci ripensa? Laporta: 'Votano i soci'. E anche l'Atletico Madrid vacilla - - GianniVaretto : Il Barça ci ripensa? Laporta: 'Votano i soci'. E anche l'Atletico Madrid vacilla -

Ultime Notizie dalla rete : Barça ripensa

Giornale di Puglia

Ancor prima del via, i club cominciano a non essere più così sicuri di far parte della Superlega. Anche il Barcellona pone dubbi: 'Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del ...In una situazione in cui è difficile fare previsioni, come si pensa o siuna programmazione intesa non solo quale insieme di singoli eventi, ma anche nell'ottica di un progetto che va a ...