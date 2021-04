Borsa | Europa si appesantisce ancora | Milano - 1 | 7%

(Di martedì 20 aprile 2021) Non si arresta il rosso per le Borse europee appesantite dai nuovi timori legati al Covid con molti Paesi nel mondo che devono fare i conti con la recrudescenza della pandemia. Anche i future su Wall ...

Il Sole 24 ORE

Non si arresta il rosso per le Borse europee appesantite dai nuovi timori legati al Covid con molti Paesi nel mondo che devono fare i conti con la recrudescenza della pandemia. Anche i future su Wall ...... dopo i casi sospetti registrati negli Stati Uniti, confermando rapporto tra rischi e benefici che resta positivo, di fatto sbloccando l'utilizzo del vaccino in, messo in "stand by" dall'...Non si arresta il rosso per le Borse europee appesantite dai nuovi timori legati al Covid con molti Paesi nel mondo che devono fare i conti con la recrudescenza della pandemia. Anche i future su Wall ...(Teleborsa) - Scivola a Piazza Affari il Credito Valtellinese, con una flessione dell'1,47%. Il titolo si muove verso il basso a 12,05 euro sotto il prezzo dell'OPA di 12,20 euro rilanciato da Credit ...