Tennis, Tsitsipas vince il Masters 1000 di Montecarlo. Rublev battuto in finale (Di domenica 18 aprile 2021) Tennis, Stefanos Tsitsipas ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo. Rublev battuto con un doppio 6-3 in finale. ROMA – Stefanos Tsitsipas ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo. Il greco, numero 4 del seeding, in finale ha battuto con un doppio 6-3 il russo Rublev in una partita quasi a senso unico. Primo successo stagionale per l’ellenico che ha ritrovato una buona condizione con obiettivo Roland Garros. Per Tsitsipas si tratta del primo successo sul rosso del Principato. Un chiaro segnale ai diretti avversari in vista dei prossimi tornei. Tennis, la finale del ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021), Stefanosha vinto ildicon un doppio 6-3 in. ROMA – Stefanosha vinto ildi. Il greco, numero 4 del seeding, inhacon un doppio 6-3 il russoin una partita quasi a senso unico. Primo successo stagionale per l’ellenico che ha ritrovato una buona condizione con obiettivo Roland Garros. Persi tratta del primo successo sul rosso del Principato. Un chiaro segnale ai diretti avversari in vista dei prossimi tornei., ladel ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? @steftsitsipas è il Campione di Monte-Carlo! In finale sconfigge Rublev 6-3 6-3 e conquista il primo Masters100… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MONTE-CARLO: VINCE TSITSIPAS Battuto in finale il russo Rublev 6-3, 6-3 #SkySport… - vinz2981 : RT @antogar78: Strepitoso #Tsitsipas, nuovo Principe di #Montecarlo. Una lezione di tennis su terra battuta a #rublev con una varietà di gi… - Fprime86 : RT @SkySport: Atp Montecarlo, Tsitsipas vince il torneo. Rublev ko in finale in 2 set (6-3, 6-3) - attipensa : La vittoria di #Tsitsipas è la vittoria del bel tennis contro quello dei lanciatori di frigoriferi. -